Nintendo Switch permitiría reproducir contenido de YouTube y Netflix

La Nintendo Switch quiere dejar de ser una simple consola de videojuegos que llevas de un lugar a otro.



De acuerdo con una filtración de Best Buy , Nintendo está ideando la posibilidad de reproducir cualquier tipo de contenido -como YouTube o Netflix - a través de la consola híbrida de la firma nipona.



Best Buy ha difundido un listado de los servicios que los usuarios podrán disfrutar con la Nintendo Switch . Entre los varios títulos, destaca la posibilidad de ver contenido en Netflix y YouTube .



Recordemos que la Nintendo Switch ya cuenta con el servicio de video bajo demanda Hulu en Estados Unidos desde noviembre de 2017.



Quizá habrá que esperar un buen tiempo para que YouTube y Netflix lleguen a la consola de Nintendo , porque no anunciaron ninguna novedad en la E3 2018 .

