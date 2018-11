Faltan algunos días para la salida del 'Pokémon: Let's Go, Pikachu!' y 'Let's Go, Pikachu!' para la consola Nintendo Switch. Ya casi todo ha sido revelado en las filtraciones que hemos ido compartiendo en Internet, solo que la novedad ahora es el diseño del empaque especial dedicado a la franquicia.



Sucede que ' Pokémon: Let's Go, Pikachu!' y 'Let's Go, Pikachu!' tendrán una caja especial para la Nintendo Switch. En Internet se han filtraron las imágenes del diseño del empaque, tanto de la parte frontal como la trasera.



Es probable que 'Pokémon: Let's Go, Pikachu!' y 'Let's Go, Pikachu!' tengan un diseño distinto para las versiones disponibles en Occidente. El detalle de estas primeras imágenes es el pack la Poké Ball Plus.



'Pokémon: Let's Go, Pikachu!' y 'Let's Go, Pikachu!' saldrá al mercado del 16 de noviembre.

Parte trasera del videojuego versión Eevee Parte trasera del videojuego versión Eevee