Novedades con Pokémon : Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee! Resulta que ambos videojuegos de Nintendo requerirán de la suscripción en línea para Nintendo Switch para utilizar algunas de las características principales.



Será a partir de septiembre cuando Nintendo lance varios paquetes de suscripción para que el usuario pueda pelear o intercambiar criaturas en línea.



" Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee! tendrán juego en línea. Las batallas e intercambios con otros jugadores vía Internet o localmente estarán disponible es estos juegos" , explicó la compañía a Eurogamer.



"Sin embargo, el conjunto de características está simplificada en cierta medida en comparación con juegos anteriores, ya que no habrá batallas clasificatorias, batallas libres y competiciones en línea, por poner algunos ejemplos. Más detalles serán revelados en una fecha posterior. Para acceder a estas características, se requiere una membresía activa al servicio Nintendo Switch Online , programado para comenzar en septiembre de este año" , agregó.



Para que tengas una idea de los gastos, Nintendo Switch Online reveló que contará con paquetes individuales y grupales. Estos varían entre 1 mes por US$3.99 , 3 meses por US$7.99 , 12 meses por US$19.99 y 12 meses con 7 perfiles por US$34.99 .



¿Ya quieres disfrutar del videojuego? Te contamos que Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee! estarán disponibles en Nintendo Switch el próximo 16 de noviembre.