La consola híbrida Nintendo Switch tuvo un difícil 2017 tras haber tenido muy pocos juegos. La primera mitad de este año se amplió considerablemente el catálogo de videojuegos , y para lo que resta del 2018 se preparan todos estos títulos.

Junio de 2018



Minecraft Nintendo Switch Edition - 21 de junio

Mario Tennis Aces - 22 de junio

Blazblue Cross Tag Battle - 22 de junio

LUMINES Remastered - 26 de junio

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition - 26 de junio

MotoGP 18 - 28 de junio

Brawlout - 29 de junio

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 29 de junio

Ys VIII: Lacrimosa of Dana - 29 de junio

Wolfenstein II: The New Colossus - 29 de junio



Julio de 2018



Shining Resonance Refrain - 10 de julio

Octopath Traveler - 13 de julio

Captain Toad: Treasure Tracker - 13 de julio

Sonic Mania Plus - 17 de julio

Mega Man X Legacy Collection 1-2 - 24 de julio

The Banner Saga 3 - 24 de julio

Titan Quest - 31 de julio



Agosto de 2018



Overcooked 2 - 7 de agosto

Okami HD - 9 de agosto

Monster Hunter Generations Ultimate - 28 de agosto

Dead Cells - agosto



Septiembre de 2018



SNK Heroines: Tag Team Frenzy - 7 de septiembre

NBA 2K19 - 11 de septiembre

Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country - 21 de Septiembre

FIFA 19 - 28 de septiembre

Grip - 28 de septiembre

V-Rally 4 - septiembre



Octubre de 2018



Mega Man 11 - 2 de octubre

Super Mario Party - 5 de octubre

Disgaea 1 Complete - 12 de octubre

Starlink: Battle for Atlas - 16 de octubre

LEGO DC Villians - 19 de octubre

Yomawari: The Long Night Collection - 26 de octubre

My Hero One's Justice - octubre



Noviembre de 2018



Pokémon Let's Go: Pikachu! y Pokémon Let's Go: Eevee! - 16 de noviembre



Diciembre de 2018



Super Smash Bros. Ultimate - 7 de diciembre

Team Sonic Racing - fin del 2018

Tales of Vesperia: Definitive Edition - fin del 2018



Lanzamientos sin fecha confirmada - 2018



Travis Strikes Again: No More Heroes

Pillars of Eternity II: Deadfire

Valkyria Chronicles 4

Undertale

Bloodstained: Ritual of the Night

Shakedown Hawaii

Wargroove

Killer Queen Black

Dragon Ball FighterZ

Firewatch

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Dark Souls: Remastered

Hyper Light Drifter

Little Dragons Cafe

The World Ends With You

Arena of Valor

SNK 40th Anniversary Collection

ARK: Survival Evolved

Wasteland 2



Lanzamientos Nintendo Switch 2019



Trials Rising - Febrero

Fire Emblem Three Houses - 2019

Yoshi Switch - 2019

Shin Megami Tensei V - 2019

Pokémon RPG - 2019

Daemon X Machina - 2019

Nintendo le dará vida a su consola de cara a lo que será la segunda mitad del 2018 e inicios del 2019. En esta E3 2018 se presentaron títulos fundamentales para la empresa como Super Smash Bros. Ultimate y Fortnite , dos juegos muy esperados por los fans.