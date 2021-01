Estos son los mejores juegos de Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC en 2020 según Metacritic

Ahora es el turno de los mejores videojuegos de Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC. Luego de repasar cuáles fueron los peores diez títulos de 2020, Metacritic publicó una relación por consola de los mejores juegos con más de 90 de puntuación.

De manera global, Persona 5 Royal para PS4 es el que tiene 95 puntos, la mejor calificación de la lista hecha por Metacritic, seguido con 93 puntos por The Last of Us Part II (PS4), Dragon Quest XI S (PS4), Hades (PC y Nintendo Switch), Half-Life: Alyx (PC) y Ori and the Will of the Wisps (Nintendo Switch).

Lista de los mejores juegos de Metacritic

Hay que tener en cuenta que Metacritic tiene puntuaciones distintas para los mismos juegos en consolas distintas. Por ejemplo, Dragon Quest XI S tiene 93 puntos en PS4, pero solo alcanza 91 en Xbox One. Lo mismo sucede con Ori and the Will of the Wisps en Nintendo Switch (93) y Xbox One (90). Hades es el único que tiene la misma puntuación en PC y Nintendo Switch.

De acuerdo con Metacritic, solo los juegos con siete o más reseñas de críticos profesionales se incluyen en esta lista. Todos los Metascores son del 31 de diciembre de 2020 y las cifras fueron redondeadas.

NINTENDO | Los peores juegos

En el primer lugar tenemos Tiny Racer para Nintendo Switch. El juego “no ofrece nada que no hayas visto antes o hace algo especial que requiera que lo juegues. Se siente como un juego que se creó en aproximadamente una semana sin ninguna atención a los detalles o un objetivo específico en mente aparte de ‘hagamos los autos pequeños’”, publicaron desde NintendoWorldReport.

Aquí te dejamos la lista completa de Metacritic.

Tiny Racer (Switch)

XIII Remake (Xbox One)

Dawn of Fear (PS4)

Fast & Furious Crossroads (PC)

Arc of Alchemist (Switch)

Remothered: Broken Porcelain (PC)

Tamarin (PS4)

Street Power Soccer (PS4)

Gleamlight (Switch)

The Elder Scrolls: Blades (Switch)