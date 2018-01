Esta noticia ha sorprendido a los fans de Nintendo. Ni Super Mario Odissey ni el juego de The Legends of Zelda han logrado estar entre los más descargados. Stardew Valley y Minecraft son los que prefieren los jugadores para la Switch.

Estos dos títulos fueron los que más se compraron en formato digital. Cabe resaltar que la lista presentada por Nintendo divide los mercados entre solo Japón y occidente. En nuestro continente y en el europeo, Stardew Valley es el más popular.

Por supuesto, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey han sido los que más vendieron en formato físico. Pero se tiene que bajar hasta la quinta posición para encontrar un juego de Nintendo en las ventas digitales.

Estos son los 30 juegos más descargados en occidente:



1. Stardew Valley

2. Minecraft: Nintendo Switch Edition

3. Sonic Mania

4. Rocket League

5. Snipperclips: Cut it Out, Together!

6. Overcooked: Special Edition

7. Shovel Knight

8. Fast RMX

9. Kamiko

10. SteamWorld Dig 2

11. Arcade Archives NEOGEO: VS Super Mario Bros.

12. Wonder Boy: The Dragon’s Trap

13. Blaster Master Zero

14. Arcade Archives: Metal Slug 3

15. Enter the Gungeon

16. Oceanhorn

17. Mighty Gunvolt Burst

18. Arcade Archives: Mario Brothers

19. Arcade Archives NEOGEO: Metal Slug

20. Picross S

21. THUMPER

22. Graceful Explosion Machine

23. Arcade Archives NEOGEO: The King Of Fighters 98

24. Mr.Shifty

25. World of Goo

26. Brawlout

27. Human Fall Flat

28. UNO

29. GoNNER

30. IMPLOSION



Mientras que en Japón figuran estos:



1. Minecraft: Nintendo Switch Edition

2. Snipperclips: Cut it Out, Together!

3. Shinobi Refle: Senran Kagura

4. Kamiko

5. Arcade Archives NEOGEO: Metal Slug 3

6. Overcooked: Special Edition

7. Arcade Archives NEOGEO: The King of Fighters 98

8. Arcade Archives: VS Super Mario Bros.

9. Othello

10. STRIKERS1945 for Nintendo Switch

11. Resident Evil Revelations 2

12. VOEZ

13. Arcade Archives: Mario Brothers

14. Touhou Kobuto V

15. Human Resource Machine

16. New Frontier Days: Founding Pioneers

17. DEEMO

18. Shovel Knight

19. Picross S

20. Nazotoki Mail

21. Arcade Archives NEOGEO: Metal Slug

22. Sonic Mania

23. Romancing Saga 2

24. Maison de MAOU

25. Rocket League

26. IMPLOSION

27. Blaster Master Zero

28. Cat Quest

29. Battle Sports Mekuru

30. Levels+