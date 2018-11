Los Inkling tienen un punto débil en Super Smash Bros. Ultimate , videojuego exclusivo para Nintendo Switch. Aunque no ha sido presentado de manera oficial, estos personajes sufren daño cuando están expuestos al agua.



Quienes han jugado Splatoon sabrán que los Inkling sufren daño cuando tocan el agua, por lo que esta cualidad no será una excepción en la próxima entrega de Super Smash Bros. para la consola híbrida de Nintendo.



Un gameplay de Super Smash Bros. Ultimate en Twitter muestra cómo el personaje recibe daño cuando está expuesto al agua. Los puntos de daño no son considerables como para no elegir a los Inkling, pero resulta una referencia interesante al mezclar diversos universos de Nintendo.

HUGE NEWS: INKLING TAKES DAMAGE IN WATER. pic.twitter.com/iuZJedBxdu — a rather annoying person (@JustAJAgain) 14 de noviembre de 2018