Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch sorprendió a miles de seguidores de la franquicia por la inclusión de la Planta Piraña, un personaje recurrente en la saga de Mario Bros. desde sus inicios.



¿Qué hace un personaje como este en la lista de personajes del Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch? El director Masahiro Sakurai dio la cara por este personaje que es materia de debate en redes sociales. Su respuesta fue publicada por Game Informer.



" En realidad no estoy prestando demasiada atención al elemento sorpresa cuando se trata de introducir un nuevo luchador. El elemento sorpresa se desvanece rápidamente una vez que se ha hecho el anuncio", dijo Sakurari sobre si es capaz de seguir sorprendiendo a los jugadores con personajes como la Planta Piraña.



" Más bien, creo que es importante ofrecer un buen equilibrio como juego. En los títulos anteriores de la saga, Mr. Game & Watch, R.O.B. y Duck Hunt Dog fueron algunos de los personajes que ofrecimos fuera de las expectativas típicas de la gente. Sin embargo, si no tenemos este tipo de luchadores, y sólo tenemos combatientes típicos del tipo 'héroe / heroína' en la alineación, no habría mucha diferencia. Probablemente no sería muy interesante. ¿No es así?", agregó.



" Además, a diferencia de algunos personajes principales de algunas sagas (no muy conocidas), la Planta Piraña es un personaje que todos conocen muy bien. Quiero asegurarme de recordarles a todos que es un luchador de oferta por tiempo limitado, que todos pueden conseguir de manera gratuita con la compra anticipada del juego", finalizó.



Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch se lanzará el 7 de diciembre.