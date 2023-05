Uno de los juegos más esperados del año es “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, la secuela directa del título que se lanzó en el año 2017, junto a la consola Nintendo Switch. En este juego veremos en acción a Ganondorf y tendremos que salvar toda la existencia como la conocemos, ya que el demonio buscará dominarlo todo.

Se pondrá a la venta el 12 de mayo de 2023 y a solo días de su estreno mundial, Nintendo sigue compartiendo comerciales y material promocional. Recientemente, se volvió viral un comercial en donde se ve el verdadero público objetivo del juego: los adultos.

Por si eres un joven que disfruta de los títulos de Nintendo, debes saber que la franquicia The Legend of Zelda lanzó su primer título en el año 1986. Así que si un niño jugó en la NES, ahora tendrá cerca o más de 30 años.

En el nuevo material, vemos a un adulto que regresa del trabajo y se refugia en este nuevo título de Link y Zelda. Decide pasar por encima del ‘qué dirán’ y saca tu consola Nintendo Switch a la calle para disfrutar de este nuevo juego.

El video cuenta con más de 1 millón de reproducciones en YouTube en solo un día de haberse publicado en la cuenta oficial de Nintendo Australia. Sin duda, apuntó al público que realmente espera el juego con ansias.

Nuevo tráiler de “The Legend of Zelda: Tears of Kingdom”

“Una épica aventura a través de la superficie y los cielos de Hyrule te espera en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, disponible exclusivamente para la consola Nintendo Switch.

En esta secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las islas que flotan en los vastos cielos. ¿Podrás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las malévolas fuerzas que amenazan al reino?”.

