El nuevo Resident Evil 2 no aprovechará la realidad virtual como lo hizo Resident Evil 7 , ofreciendo un escenario terrorífico en medio de un apocalipsis zombi, según revelaron los productores Tsuyoshi Kanda y Yoshiaki Hirabayashi .



Kanda y Hirabayashi señalan que el nuevo Resident Evil 2 no recurrirá al VR debido a un tema de perspectiva sobre la narración del videojuego .



"No estamos pensando en el soporte de realidad virtual actualmente, esto ya que la perspectiva de la cámara y la opción sobre el hombro significa que la realidad virtual no es la mejor manera de presentar el juego. Para nosotros, la realidad virtual no coincide con la visión" , señaló Kanda.



“Tal vez darles la visión desde la perspectiva de la rata pudo haber generado una idea equivocada. Pero si creen que viene Rat VR... ese no es el caso" , agregó Hirabayashi. ​



Resident Evil 2 llegará el próximo 25 de enero a PlayStation 4 , Xbox One y PC .