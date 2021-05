Si eres un jugador habitual de Grand Theft Auto 5 o deseas probar el nuevo título de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, debes revisar tu cuenta de Steam. La plataforma de Valve ha dado inicio a una nueva tanda de ofertas.

Descargar Steam en el siguiente enlace y crea una cuenta. Si ingresas al aparatado de tienda encontrarás en la parte superior un banner con el título “Mundo_Abierto”. Básicamente, se trata de juegos de mundo abierto o mundo libre en oferta.

Desde el 27 de mayo hasta el 31 del mismo mes estarán disponibles los descuentos. Hay diferentes categorías como acción, aventura y casual, rol, simulación, estrategia, carreras, y descargables.

Cyberpunk 2077 cuenta con 20% de descuento y lo puedes adquirir por menos de 160 soles. Por otro lado, también se encuentra el otro gran juego de Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, a 133,93 soles.

The Witcher 3, uno de los títulos de mundo abierto más importantes de los últimos años, tiene 80% de descuento, lo puedes comprar por menos de 20 soles. Hay otros juegos destacados como No Man’s Sky, Sea of Thieves, The Forest, Metro Exodus, Arma 3, entre otros.

Oferta de videojuegos: Steam da inicio a “Mundo Abierto” con descuentos de los mejores triple A. (Foto: Steam)

Free Fire: códigos de canje gratis del 29 de mayo para conseguir loot

Free Fire es un juego gratuito de móviles Android y iOS; su modelo de negocio se sustenta con micropagos online que le da a los jugadores diamantes para gastar en la tienda virtual. No obstante, puedes conseguir skins, armas, personajes e inclusive diamantes sin pagar con un nuevo sistema de códigos de canje.

Básicamente, la empresa desarrolladora Garena ha presentado un nuevo sistema para reclamar elementos estéticos sin usar una tarjeta de créditos. Se trata de códigos de letras y números que debes ingresar en la tienda virtual.

Cada día, Garena publica nuevos códigos que tienen un tiempo de uso de 24 horas. A continuación, te compartimos la lista de códigos del 28 y del 29 de mayo que ya puedes usar en tu cuenta.

Free Fire | Códigos de canje del 29 de mayo

POYRRVNBFSLP: Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate

VBVVMBGDEQWR: Diamond Royale Voucher

UOPKKHMNBFFG: 50,000 diamond codes

ESX24ADSGM4K: Free Dragon AK Skin

9G8FS6U4VGWP: Free Pet

HGVFXCVZS58M: Free Fire Diamonds

PLHMFRVCXZAG: Paloma Character

6U5WQRTBMGDS: Elite Pass and Free Top Up

GGHHYNKOPT56: Outfit

SRTYGBOU6FOP: free DJ Alok character

QWRSDYBBDAMV: Titian mark gun skins

Free Fire | Códigos de canje del 28 de mayo

JCDK-CNJE-5RTR

3RXG-5T54-4E3E

FDDF- VVVF-DCDD

EDXX-DSZS-SDFG

KLLP-DJHD-DBJD

HDFH-DNBH-NDJL

VFHH-NCBU-SADF

MNHG-OLDU-AXDV

BMNC-EDHC-SENC

KCKD-DXDD-GVGV

JHND-CXSD-DDGF

XFDD-GDFG-BBBB

SSFF-EGBF-BHFG

VDGF-CVBF-DGVD

VFGV-JMCK-DMHN

NDJD-FBGJ-FJFK

XJDJ-GFVD-FKVH

Cabe resaltar que solo estarán disponibles por 24 horas. Te saldrá el siguiente mensaje una vez que hayan sido utilizados o el tiempo haya expirado “el código ha expirado o no es válido”.

El mismo Battle Royale introdujo esta herramienta; así que no banearán tu cuenta o te suspenderán. Deberás ingresar a la web oficial de Free Fire para reclamar estos códigos y seguidamente abrir el app móvil.