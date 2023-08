El Día del Gamer es un buen momento para aprovechar las ofertas disponibles en el mercado online. Ya es parte del pasado ir a las tiendas en físico para decidir por tu regalo. Ahora las ofertas están al alcance de un clic, especialmente para quienes buscan rebajas en consolas.

La plataforma Falabella.com ha destacado la PlayStation 5 Standard como uno de los productos más vendidos, mientras que Nintendo gana terreno gracias al lanzamiento de juegos populares como ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, que se ha convertido en el juego más vendido del año hasta ahora.

Quienes desear invertir un poco más, los lentes de realidad virtual son una opción emocionante. Tanto el nuevo PlayStation VR2 para PS5 o los Oculus Meta Quest 2 de Meta, estos dispositivos brindan experiencias de juego inmersivas que transportan a los jugadores a mundos completamente nuevos.

Ahorra comprando tus consolas y juegos

Ten en cuenta que Falabella.com cuenta con ofertas y promociones por motivo del Día del Gamer. “Las consolas y videojuegos tendrán descuentos de hasta 40%, mientras que las laptops gamers tendrán descuentos de hasta 35%. Los monitores curvos podrán adquirirse con descuentos de hasta 50%, y la categoría de accesorios gamer ofrecerá productos desde tan solo S/19.90 soles, con descuentos de hasta 40% en productos seleccionados”, comentó Gerardo Pacchioni, Gerente de la División de Electro en Falabella.com.

Además, agregó que los clientes podrán disfrutar de envío gratuito en productos desde S/99, descuentos exclusivos con las tarjetas CMR y envío rápido en tan solo 48 horas en miles de productos gamers.

Cómo hacer compras online seguras

1. Emplear plataformas que tengan un certificado de seguridad: es importante verificar que los sitios web donde se realicen compras en línea cuenten con el icono del candado activado en la barra de dirección URL, indicando que la conexión es segura. Además, se recomienda no utilizar redes Wi-Fi o conexiones a Internet no seguras para prevenir que hackers o delincuentes cibernéticos obtengan acceso a información personal o bancaria durante las transacciones.

2. Crear contraseñas robustas: al momento de crear usuarios y contraseñas para compras en plataformas en línea, se recomienda utilizar contraseñas difíciles de adivinar para evitar suplantación de identidad y/o transacciones no autorizadas por el titular.

3. Consultar opiniones y valoraciones de otros usuarios: para mayor seguridad al comprar un producto deseado, se sugiere verificar que el vendedor haya realizado transacciones exitosas previamente, cumpliendo con la calidad y entrega del producto sin contratiempos.

4. Revisar las políticas de privacidad y devoluciones de la plataforma: para una compra segura de principio a fin, verificar que las plataformas o tiendas en línea tengan una política de devolución adecuada a tus necesidades, así como una política de privacidad que proteja tus datos durante todas las transacciones realizadas.

5. No compartir información personal y bancaria: lo más recomendable para una compra segura es utilizar pasarelas de pago verificadas y/o plataformas oficiales para coordinar los pagos y envíos o recogidas. En otras palabras, no proporcionar datos personales o bancarios como dirección, número de tarjeta de crédito/débito, entre otros, a través de canales externos, con el fin de evitar suplantación de identidad y robo de fondos.

