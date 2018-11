Millones de fanáticos de " One Piece " están más que felices con las nuevas imágenes de One Piece World Seeker. El videojuego estará disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC.



En el nuevo tráiler del videojuego de "One Piece" se puede apreciar las características clave del juego, incluyendo las habilidades Gum Gum de Luffy y el árbol de habilidades así como la forma 4th Gear; Bound Man.



Cabe resaltar que los fanáticos también podrán explorar Prison Island con Monkey D. Luffy. El juego de acción y aventura estará disponible en Sudamérica el 15 de marzo del 2019.



La pre orden de "One Piece World Seeker" incluirá una misión secundaria única en la que Luffy viajará a los largo del Prison Island buscando misteriosas rocas para obtener equipamiento y materiales poco comunes. También se contará con trajes exclusivos militares y trajes de baño para el protagonista.



Cabe mencionar que la tienda oficial de Bandai Namco Entertainment ofrecerá un bundle exclusivo llamado Gum Gum para One Piece World Seeker. Por 129.99 dólares, los fans podrán ordenar este bundle que incluye una figura de Luffy y una réplica de la fruta Gum Gum.