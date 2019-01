La colaboración entre LEGO y Overwatch era inminente. Los personajes se prestan para tener sus propias figuras armables, así que se decidió que era momento. El videojuego ahora entra en el terrenos de los coleccionables.

En la pasada Blizzcon 2018 se anunció que se lanzarían estos juguetes pero poco se dio a conocer acerca del contenido que se vería en las cajas de LEGO.

Pues ahora sabemos que son seis paquetes con diferente contenido y precios:



- Tracer vs. Widowmaker: basado en el mapa Gibraltar. (Precio estimado 15 dólares).



- Hanzo vs. Genji: basado en el dojo de Hanamura, incluye los dos personajes hermanos. Pprecio estimado 25 dólares).



- Batalla final en Dorado: puedes armar el mismo camión de carga y la fachada del mapa el Dorado. (Precio estimado 30 dólares).



- D.Va vs. Reinharth: los dos tanques de Overwatch se enfrentan. Podrás construir sus conocidos trajes. (Precio estimado 45 dólares).



- Bastion: también el robot llega a LEGO. Viene acompañado por el pájaro y se puede transformar en el modo centinela. (Precio estimado 65 dólares).



- Observatorio Gibraltar: Winston y Pharah se preparan para el despliegue del cohete observatorio. (Precio estimado 199 dólares).

Overwatch Overwatch: ya están a la venta los sets de LEGO del videojuego de Blizzard. (Foto: LEGO)

Overwatch y LEGO también colaboraron para lanzar un set de Bastión ómnico, pero solo se puede obtener a través de Blizzard Gear Store.