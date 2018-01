Hace más de tres meses que no tenemos nuevas noticias de The Binding of Issac, uno de los juegos más famosos de Edmund McMillen, el creador de Meatboy, que ahora ha dado una declaración muy curiosa sobre su videojuego.



​En una actualización reciente de la página oficial , presentó una serie de preguntas que pensó que debía responder luego de año nuevo. La última de ellas era de The Binding of Issac, ya que había confirmado que no habría más contenido para el juego, sin embargo, su respuesta da pie a más preguntas que respuestas.



​"He dicho muchas veces que este iba a ser el último DLC del juego... y en su tiempo lo creí fuertemente. Sin embargo, parece ser que algo muy genial se avecina por el horizonte." dice Mcmillen. "Lo siento familiar, pero es un poco diferente y está en manos de un grupo de personas. Cuando entrecierro mis ojos me parece distinguir un... Oh, lo siento. Me tengo que ir: hay alguien observándome en mi nave espacial".

De momento no se ha revelado más información sobre el futuro de The Binding of Issac, pero por lo que ha comentado Edmund, es muy probable que este 2018 haya algún tipo de evento o expansión para todos los fans del videojuego.