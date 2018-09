¡PES 2019 en 4K! Así es un partido del videojuego de Konami en alta definición [VIDEO]

PES 2019 , videojuego disponible para Xbox One , PS4 y PC , ha llamado la atención por su calidad gráfica, animaciones y realismo a la hora de dominar el balón dentro de la cancha.



El nuevo título de la saga Pro Evolution Soccer ha impresionado a quienes aún no están pensando entre comprar FIFA 19 y PES 2019 tras ver este increíble video en 4K.



Las imágenes fueron captadas desde la versión de PES 2019 para la consola Xbox One X de Microsoft. El video supera las 7 mil reproducciones, y muestra un partido entre el PSG y PM Black White. ¡Asegúrate de ver el video con WiFi para no quedarte sin datos!

