¡PES 2019 la rompe en Japon! Título de Konami es el más vendido en su semana debut

Japón es un mercado imprescindible para Konami , tanto así que PES 2019 -disponible para PS4 , Xbox One y PC - fue un rotundo éxito en su semana debut en los anaqueles de videojuegos.



El informe publicado por Media Create reveló que entre el 27 de agosto al 2 de septiembre se vendieron 73 389 copias de Pro Evolution Soccer 2019 para PS4, sacando de la cima a Conan Exiles (20 509).



PES 2019 es seguido en el podio por Minecraft: Nintendo Switch Edition (19 110) y Splatoon 2 (16 960). Mario Kart 8 Deluxe, Little Dragons Cafe y Naruto to Boruto: Shinobi Striker cierran los últimos puestos de la lista.



Pro Evolution Soccer 2019 [PS4] — 73,389 copias.

Conan Exiles [PS4]— 20,509 copias.

Minecraft: Nintendo Switch Edition — 19,110 copias.

Splatoon 2 — 16,960 copias.

Mario Kart 8 Deluxe — 13,239 copias.

Little Dragons Cafe [Switch] —11,860copias.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker [PS4] — 10,685 copias.

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! [Switch]— 9766 copias.

Mario Tennis Aces —7721 copias.

My Hero One’s Justice [PS4] — 7669 copias.

