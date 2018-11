PlayStation tendrá uno de los ARPG más famosos y exitosos de la plataforma de PC. El equipo de desarrollador de Path of Exile busca expandirse manteniendo su sistema de recaudación de dinero.

El videojuego llegará a la consola de Sony y de Microsoft (Xbox One) en diciembre completamente gratuito. Grinding Gear anunció de forma sorpresiva en Twitter que el parche 3.5.0 llegaría a PC el 7 de diciembre.

Ese mismo día se espera que también esté disponible en las consolas Xbox One y PS4 ; no obstante, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento por el momento.

A su vez, se estrenó un tráiler de lanzamiento para consolas en el que se ve cómo sería el control que llevaría Path of Exile. Este podría ser un título del género que esté al alcance de Diablo u otros.