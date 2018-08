¿PlayStation 5 ya tiene diseño? Aficionado imagina cómo sería la nueva consola de Sony [VIDEO]

La PlayStation 5 es un rumor que entre los aficionados de las consolas está en pleno crecimiento. Sony no ha dicho nada oficial sobre la sucesora de la PS4. Lo que sí sabemos que existe es mucha gente con imaginación y dispuesta a imaginar cómo sería la futura consola.



Joseph Dumary elaboró un diseño de la PS5 que ha sido compartido en YouTube por el canal Signature Dumary. Llama la atención el diseño que no contempla una ranura para discos y el nuevo modelo del DualShock que a simple vista puede ser muy atrevido.



Como soñar no cuesta nada, el modelo ficticio de la PS5 trae una pantalla táctil en el centro del mando que sirve también para la recepción de mensajes y notificaciones. También se imaginó una salida HDMI 8K sin necesidad de cables.

