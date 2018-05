¿PlayStation 5 en la mira? Presidente de Sony señala que la PS4 entró en la "fase final de su ciclo de vida"

Todo tiene su final. La PlayStation 4 ya ha cumplido su etapa y Sony está pensando en su sucesora. El presidente de Sony Interactive Entertainment , John Kodera , deslizó esta posibilidad al afirmar que la consola "está entrando en la fase final de su ciclo vital".



Kodera se refirió así al estado actual de la PS4 en el Sony Investor Relations Day 2018 , evento que se celebró en Tokio.



Según el portal The Wall Street Journal , Kodera espera que los ingresos recurrentes procedentes de PlayStation Plus y otros servicios deberían compensar el impacto negativo en caso de anunciar el PS5. Esto debido a que los interesados en la PS4 esperarían al nuevo lanzamiento para evitar la compra de una consola que pronto será reemplazada.



No se sabe una fecha exacta del lanzamiento de un hipotético PS5 , pero lo que sí hay es una pista. Un comunicado oficial de Sony señala que desde ahora hasta marzo de 2021, la PlayStation "se agachará una vez" para crecer de cara al futuro. Este comentario hizo que las especulaciones sobre un nuevo PS en 2018 sean descartadas.