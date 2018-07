PlayStation 5 sería el nombre de la siguiente consola de Sony . Durante los últimos meses se han incrementado los rumores sobre su fecha de lanzamiento, algunos asegurán que será el 2020 y otros 2021. Lo que es más que seguro es que llegará con los juegos de última generación de la PS4 .

Estos nueve juegos podrían llegar al momento de salida de la PS5 :



- The Elder Scrolls VI

- Starfield

- Cyberpunk 2077

- Beyond Good and Evil 2

- Fallout 76

- The Division 2

- Star Wars: Fallen Order

- Dying Light 2



Todos estos títulos fueron presentados en la E3 2018 , algunos de ellos simplemente están como proyecto y el desarrollo comenzaría a finales de este año. PlayStation todavía le dará un poco más de vida a la consola actual, pero ya es momento de un cambio ya que la PS4 tiene más de cuatro años en el mercado.

Según el hardware filtrado hace muy poco, el lanzamiento sería a finales del 2020. No obstante, según John Coder , cabeza de Sony Entertainment, todavía le queda tres años más de desarrollo para lanzar esta consola de sobremesa.