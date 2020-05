El lanzamiento de la PlayStation 5 es todo un misterio. Hasta la fecha, Sony no ha querido revelar detalles de su nueva consola y eso ha generado una mayor expectativa entre los usuarios. Solo una cosa está clara: La PS5 llegará con mejoras significativas en la manera que consumimos los videojuegos.

Desde su anuncio, la consola de Sony promete revolucionar la próxima generación de videojuegos y aunque aún se conoce poco al respecto, hace unas semanas, se desveló cómo sería el DualSense, nombre de su control oficial dejando de lado la tecnología anterior que comenzó con la PlayStation 1, pasando a una más futurista.

¿Cuándo saldrá a la venta la PS5? ¿Cuánto costará? ¿Cuáles serán los primeros juegos de la consola? Son solo algunas de las preguntas que se hacen los usuarios en torno a la PS5, y si bien la compañía no ha dado las respuestas a estas y otras interrogantes, algunos medios especializados señalan que la fecha de lanzamiento sería a finales de 2020. Concretamente octubre.

Por otro lado, también se habla de la posibilidad de correr la fecha para algún mes de 2021. Esto debido a que la pandemia del COVID-19 podría alterar los planes de Sony y, en el peor de los casos, empujar el lanzamiento de la consola para el año próximo. Pero, ¿qué es cierto y qué rumor? Lo mejor es ir a la fuente oficial, y un representante de Sony Interactive Entertainment podría tener la respuesta de la fecha.

¿PS5 SERÁ LANZADA EN OCTUBRE?

Durante una entrevista con el medio japonés Famitsu, un representante de Sony Interactive Entertainment habló sobre el anuncio que hiciera días atrás el sitio de contratación nipón Rikunabi, que mencionó que la fecha del lanzamiento de la consola será en octubre. De acuerdo con el trabajador de la compañía, todo esto es un de la página web.

En este momento, la única ventana de lanzamiento oficial para PlayStation 5 es "Holiday 2020", señala Hobby Consolas en su sitio.

Ante el misterio, esta evidente que los rumores crecieran y recientemente se filtró una nueva información relacionada con la PlayStation 5: La consola se lanzaría en octubre de 2020. Esta revelación proviene de una oferta de trabajo japonesa lanzada por la propia Sony.

En el anuncio se menciona que se cooperará con el Departamento de Diseño y el Departamento de Garantía de Calidad de PS5, que se lanzará en octubre de 2020. Aunque no está confirmada la fecha, cada vez más parece que este será el mes elegido por Sony para mostrar al mundo su nueva generación de videojuegos.

Otra de las cosas que confirmaría que octubre es el mes de salida al mercado mundial de la PS5, es el anuncio de Dirt 5, el juego de conducción presentado hace unos días. El mensaje del lanzamiento dice: “Codemasters® ha desvelado hoy la nueva generación de carreras con el anuncio de DIRT 5™, que llegará en octubre de 2020 a Xbox Series X, PlayStation® 5, Windows PC (a través de Steam) y a la actual generación de consolas de Xbox y PlayStation”.

Aunque no sea un dato revelador, sobre todo porque el juego también llegará para PS4 y Xbox One, que se una oferta de la propia Sony da un poco más de credibilidad a la información. Así, si no se retrasa por la emergencia sanitaria actual u otro motivo de fuerza mayor, la consola debería de lanzarse en octubre.

