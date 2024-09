La PS5 Pro es una realidad. Sony anunció la versión mejorada de su última generación de PlayStation que estará disponible para la campaña navideña de 2024. Muchos están entusiasmados aunque el precio de salida ha desanimado a la comunidad; sin embargo, GTA 6 podría ser la razón suficiente para disparar las ventas de la nueva máquina. ¿Vale la pena comprar la PS5 Pro para jugar GTA 6?

Hablemos de las ventajas de la PS5 Pro respecto a la versión estándar. Sony afirma que la consola será capaz de alcanzar los 60 FPS de manera estable y compatible con juegos VRR y 8K, mientras el GPU tiene un 67% más de unidades de cómputo que la PS5 normal y una memoria un 28 % más rápida. Estas mejoras harán posible que la renderización sea hasta un 45% más veloz. Otra ventaja es la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution, una mejora de escala impulsada por IA para imágenes nítidas.

PS5 Pro no tiene competencia

Evaluando las promesas de Sony, la PS5 Pro es la única opción disponible en el mercado para divertirte al máximo con GTA 6, y no necesariamente porque ofrecerá el mejor desempeño a nivel gráfico; es que no hay otra solución.

Rockstar Games, la desarrolladora de GTA 6, no se ha pronunciado sobre las ventajas de la PS5 Pro para la ejecución de un título exigente como la próxima entrega de Grand Theft Auto. Es probable que el juego tenga algunas características añadidas que no tendrán la PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Por lo que hemos visto en el tráiler, el mundo abierto de GTA 6 será un desafío en términos de calidad visual y -hasta la fecha- la PS5 Pro no tiene competencia.

Microsoft tendría que lanzar la versión mejorada del Xbox Series X/S para competir contra la PS5 Pro, así como hizo en 2017 con la Xbox One X para rivalizar con la PS4 Pro. Por aquel entonces, la prensa especializada destacó las capacidades del Xbox One X porque fue la consola más potente e hizo que Microsoft sea la primera opción a la hora de probar los mejores juegos de terceros.

Lástima que las bajas ventas del Xbox Series X/S podrían desanimar a Microsoft a lanzar una consola mejorada en la mitad de su ciclo de vida. La compañía estadounidense no lo ha confirmado y se ha limitado a hablar sobre la “próxima” Xbox como un proyecto nuevo.

Sin competencia a la vista, la PS5 Pro es la mejor opción disponible para jugar a GTA 6. Es posible que tengas la versión estándar de la PS5 y, de ser así, podrías vender la consola y gastar lo restante para acceder a todas las mejoras que ofrece Sony desde la preventa, que iniciará el 26 de septiembre. El precio de salida es de 699.99 dólares y llegará a las tiendas el 7 de noviembre de 2024.

Más noticias sobre la PS5 que podrían interesarte