PlayStation Classic: Sony apuesta por la versión 'mini' de la PS1 con 20 juegos

PlayStation se suma a la tendencia de las consolas 'mini'. Sony anunció la PlayStation Classic, que será una versión de la mítica PS1 con 20 juegos preinstalados, de forma muy similar a la NES Classic Mini de Nintendo.

La consola es 45% más pequeña que la original de 1995, debutará en el mercado el 3 de diciembre en todo el mundo y se espera que el precio esté alrededor de lo 100 dólares. La PlayStation Classic contará, a su vez, con los mismos conectores y botones de la versión original.

Presentamos PlayStation Classic, llegando este diciembre y con 20 clásicos precargados. Primeros detalles: https://t.co/FIa4PBfO8Tpic.twitter.com/3fuaT43tcz — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) 19 de septiembre de 2018

Aunque en apariencia se ha optado por colocar la silueta del lector de discos, Sony anunció que no se podrá usar esta función. Solo se han confirmado 20 títulos clásicos, los cuales todavía no han sido revelados. No obstante, estos son algunos posibles: Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, Wild Arms, Metal Gear Solid, la saga de Crash, etc.

En el pack se incluirán dos mandos clásicos de la PS1 junto con un cable HDMI y otro USB. Recordemos que la consola original de PlayStation logró vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo, veremos cómo rinde esta venta para Sony.