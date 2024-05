Tras una serie de rumores, se ha confirmado el evento Days of Play de este año, el cual dará inicio esta misma semana. Para ser más exactos, será desde el 29 de mayo hasta el 12 junio, cuando se podrán encontrar una serie de rebajas y descuentos, tanto en la PlayStation Store, así como en PlayStation Direct.

Así pues, durante tres semanas todos los gamers poseedores de una PlayStation 4 y PlayStation 5, podrán acceder a grandes descuentos y ventas flash las cuales son tendrán una duración de 24 horas.

Pero eso no es todo, ya que además dentro de estas fechas, los nuevos gamers que deseen sumarse al servicio de PlayStation Plus podrá ahorrar hasta un 30% de descuento para una suscripción de 12 meses, mientras que los actuales miembros podrán obtener un 25% de descuento para PlayStation Plus Extra o ahorrar un 30 % en PlayStation Plus Deluxe si es que actualizan sus suscripciones.

Además, se ha revelado que el próximo mes tendremos a SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever y Streets of Rage 4 dentro del catálogo de PlayStation Plus Essential, fuera de que otros títulos de PlayStation VR se sumanrán al catálogo de Deluxe:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord.

Walkabout Mini Golf.

Synth Riders..

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Capítulos 1 & 2.

Emulación

Sumado a todo esto, se ha confirmado que la emulación de PlayStation 2 llegará al servicio de PlayStation Plus, y los primeros títulos en llegar son los siguientes:

Tomb Raider Legend.

Star Wars: The Clone Wars.

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus.

Y como detalle extra, los siguientes títulos estarán disponibles en PlayStation Plus Extra:

Dredge / PS4, PS5 (desde el 29 de mayo).

/ PS4, PS5 (desde el 29 de mayo). Lego Marvel Super Heroes 2 / PS4 (desde el 31 de mayo).

/ PS4 (desde el 31 de mayo). Cricket 24 / PS4, PS5 (desde el 5 de junio).

/ PS4, PS5 (desde el 5 de junio). Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition / PS4, PS5 (desde el 7 de junio).