PlayStation está desarrollando una serie de televisión de Twisted Metal

Las últimas

[{"id":115991,"title":"Dragon Ball Super: Ribrianne llega a \"Dragon Ball: Xenoverse 2\" en el Ultra Pack junto a un poderoso Vegeta","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-dbs-dragon-ball-torneo-ribrianne-sera-parte-videojuego-dragon-ball-xenoverse-2-brianne-chateau-115991","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/19\/5ce18ff26c38d.png"},{"id":116340,"title":"Carlos C\u00e1ceda se arroj\u00f3 y delantero de U. Cat\u00f3lica cometi\u00f3 blooper que acab\u00f3 en gol [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/melgar-vs-u-catolica-vivo-carlos-caceda-arrojo-delantero-catolica-cometio-blooper-acabo-gol-video-116340","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce48c33b1ed7.jpeg"},{"id":115985,"title":"Dragon Ball Super | Dise\u00f1o de Yamoshi, el Super Saiyajin God, se viraliza en Internet y foros especializados","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-yamoshi-primer-super-saiyajin-dios-regreso-dbs-dragon-ball-115985","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/19\/5ce187968d6ec.jpeg"},{"id":116225,"title":"EN VIVO | Sporting Cristal vs. Uni\u00f3n Espa\u00f1ola EN DIRECTO: As\u00ed podr\u00e1s ver partido por Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-union-espanola-vivo-copa-sudamericana-segunda-fase-ver-futbol-gratis-online-fecha-horarios-canales-television-directv-sports-nnda-nnrt-116225","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce3f8cc47da2.jpeg"},{"id":116338,"title":"Un nuevo socio para Cristiano: Juventus con acuerdo con crack de la liga italiana","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-cristiano-ronaldo-acuerda-milinkovic-savic-falta-oficial-italia-116338","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce48aa798f7d.jpeg"},{"id":116122,"title":"Dragon Ball Super | Explican por qu\u00e9 Toriyama no pudo evitar el fracaso de \"Dragon Ball Evolution\" en 2009","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-revelan-pelicula-dragon-ball-evolution-completo-fiasco-116122","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/20\/5ce2e43149492.jpeg"},{"id":116139,"title":"Cristal vs. U. Espa\u00f1ola EN VIVO: \u00bfc\u00f3mo seguir el partido de Copa Sudamericana si no tengo DirecTV?","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-union-espanola-fecha-hora-canal-partido-copa-sudamericana-116139","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/05\/5ccee867b7407.jpeg"},{"id":116334,"title":"Baj\u00f3 un poco: el nuevo precio que el United le pidi\u00f3 al Real Madrid por Paul Pogba","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-paul-pogba-nuevo-precio-manchester-united-piden-116334","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce48a014f53a.jpeg"},{"id":116339,"title":"Spider-Man: Far From Home | MJ obtiene un traje de superh\u00e9roe en un impresionante fanart","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-mj-obtiene-traje-superheroe-impresionante-fanart-116339","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce484a65926d.jpeg"},{"id":116245,"title":"WWE SmackDown Live: sigue el show azul desde Rhode Island","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-vivo-smackdown-online-tv-via-fox-sports-3-sigue-directo-show-azul-posterior-money-in-the-bank-2019-116245","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce4234d05903.jpeg"},{"id":116214,"title":"Melgar vs. U. Cat\u00f3lica EN VIVO y EN DIRECTO: 'El Domin\u00f3' cae goleado 4-0 en Ecuador por la Copa Sudamericana","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/melgar-vs-u-catolica-vivo-online-ver-gratis-via-directv-sports-streaming-directo-copa-sudamericana-2019-116214","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/20\/5ce38164b1135.jpeg"},{"id":116183,"title":"Sporting Cristal vs. Uni\u00f3n Espa\u00f1ola EN VIVO se enfrentan, en Santiago, por la Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-union-espanola-vivo-horario-canal-online-via-directv-ver-gratis-ver-directo-copa-sudamericana-116183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/20\/5ce3487f082e6.jpeg"},{"id":116310,"title":"Sol de Am\u00e9rica vs Botafogo v\u00eda DirecTV: se miden por la Fase 2 de la Copa Sudamericana en Asunci\u00f3n","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/sol-america-vs-botafogo-vivo-directv-sports-online-directo-copa-sudamericana-2019-16avos-final-fase-2-asuncion-tele-canal-9-nndc-116310","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce46e4f4e1a4.jpeg"},{"id":116255,"title":"Giro de Italia 2019: sigue la Etapa 11 de la carrera entre Carpi y Novi Ligure","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/giro-italia-2019-vivo-via-espn-3-sigue-etapa-11-carpi-novi-ligure-ciclistas-richard-carapaz-fernando-gaviria-miguel-angel-lopez-nndc-116255","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce435d0b14e9.jpeg"},{"id":116335,"title":"Apex Legends lanz\u00f3 nuevo parche para la soluci\u00f3n de estos fallos","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-lanzo-nuevo-parche-solucion-fallos-116335","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce485a47187a.jpeg"},{"id":116190,"title":"Sporting Cristal vs. Uni\u00f3n Espa\u00f1ola EN VIVO: chocan en el Estadio Santa Laura de Chile por la Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-union-espanola-vivo-canal-via-directv-ver-gratis-online-horario-ver-directo-copa-sudamericana-116190","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce42d21bb92c.jpeg"},{"id":116333,"title":"River Plate vs. Paranaense EN VIVO: Hora, fecha y d\u00f3nde ver en Argentina la final de la Recopa Sudamericana","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/river-plate-vs-paranaense-vivo-hora-fecha-ver-argentina-final-recopa-sudamericana-2019-ida-directo-curitiba-horarios-ver-futbol-gratis-via-directv-sports-espn2-bein-sports-nnda-nnrt-116333","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce48262ece3f.jpeg"},{"id":116311,"title":"\u00a1Golpes por doquier! Inka FC realiz\u00f3 con \u00e9xito su edici\u00f3n n\u00famero 30 con tres peleas internacionales","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/mma-inka-fc-realizo-exito-edicion-numero-30-tres-peleas-internacionales-116311","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce46f8157693.jpeg"},{"id":116331,"title":"Tras genialidad de Mart\u00ednez: Jeison Chal\u00e1 marc\u00f3 un golazo para U. Cat\u00f3lica frente a Melgar por la Sudamericana [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/melgar-vs-u-catolica-jeison-chala-marco-golazo-ecuatorianos-copa-sudamericana-video-116331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce48128ec9ce.jpeg"},{"id":116330,"title":"Ruega por irse: la nueva oferta del Benfica al Barcelona por Jasper Cillessen","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-acepta-oferta-benfica-cillessen-cambio-dos-promesas-lusas-fichajes-116330","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce4831cae17d.jpeg"},{"id":116324,"title":"Gallese y Polar, los mejores cotizados: \u00bfCu\u00e1nto vale la plantilla de Alianza y Binacional? [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-binacional-impresionante-diferencia-costo-plantillas-fotos-116324","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce47b531a4d5.jpeg"},{"id":116326,"title":"La Equidad vs. Deportivo Santan\u00ed juegan en Bogot\u00e1: se enfrentan por fase 2 de la Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/equidad-vs-deportivo-santani-vivo-online-via-directv-segunda-fase-copa-sudamericana-nndc-116326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce47c19abc38.jpeg"},{"id":116328,"title":"Carlos C\u00e1ceda salv\u00f3 el arco de Melgar con espectacular atajada [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/melgar-vs-universidad-catolica-carlos-caceda-salvo-arco-arequipeno-espectacular-atajada-video-116328","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce47f333d98a.jpeg"},{"id":116322,"title":"Le saldr\u00eda gratis: Atl\u00e9tico de Madrid tiene un gran plan ante posible salida de Rodrigo Hern\u00e1ndez","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2019-atletico-madrid-fija-figura-posible-salida-rodrigo-hernandez-116322","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce48076bc251.jpeg"},{"id":116332,"title":"PlayStation est\u00e1 desarrollando una serie de televisi\u00f3n de Twisted Metal","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/playstation-desarrollando-serie-television-twisted-metal-116332","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce47c48cb5ff.jpeg"},{"id":116329,"title":"Melgar vs. Universidad Cat\u00f3lica: el gol que sufri\u00f3 el 'Domin\u00f3' en Ecuador [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/melgar-vs-universidad-catolica-gol-sufrio-domino-ecuador-video-116329","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce48098421e8.jpeg"},{"id":116137,"title":"Melgar vs. Universidad Cat\u00f3lica EN VIVO V\u00cdA DIRECTV: 'El Domin\u00f3' pierde 2-0 por la Copa Sudamericana | Quito","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/melgar-vs-u-catolica-ecuador-vivo-horarios-canales-directo-online-tv-via-directv-fecha-hora-canal-partido-copa-sudamericana-2019-116137","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/20\/5ce2efcd65389.jpeg"},{"id":116163,"title":"Melgar vs. Universidad Cat\u00f3lica EN VIVO: El 'Domin\u00f3' cae 1-0 EN DIRECTO por Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/melgar-vs-universidad-catolica-vivo-copa-sudamericana-minuto-minuto-directv-sports-estadio-olimpico-atahualpa-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-vivo-gratis-online-ecuador-arequipa-nnda-nnrt-116163","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/20\/5ce31125d2f03.jpeg"},{"id":116321,"title":"\u00a1Se viene un l\u00edo gordo! Gareth Bale quiere hacer respetar su contrato en el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gareth-bale-real-madrid-gales-quiere-cumplir-contrato-bernabeu-2022-fichajes-116321","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce47df988f67.jpeg"},{"id":116286,"title":"Palestino vs. Zulia juegan en Venezuela v\u00eda DIRECTV: se miden por la fase 2 de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/palestino-vs-zulia-vivo-online-directo-directv-sports-bein-sports-fase-2-ida-copa-sudamericana-2019-nndc-116286","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce45a2252926.jpeg"},{"id":116323,"title":"Fixture completo de Venezuela en la Copa Am\u00e9rica 2019: fecha y horarios de todos los partidos","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/seleccion-venezolana-fixture-completo-copa-america-2019-fecha-horarios-canales-partidos-ver-futbol-canales-tv-gratis-online-venezuela-nnda-nnrt-116323","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce478986cec2.jpeg"},{"id":116319,"title":"Fixture completo de Bolivia en la Copa Am\u00e9rica 2019: fecha y horarios de todos los partidos","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/seleccion-boliviana-fixture-completo-copa-america-2019-fecha-horarios-canales-partidos-ver-futbol-gratis-online-bolivia-nnda-nnrt-116319","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce477593c3c2.jpeg"},{"id":116298,"title":"Deportivo Cali vs. Pe\u00f1arol v\u00eda DirecTV: chocan por la ida de Fase 2 de la Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/deportivo-cali-vs-penarol-vivo-directv-sports-online-rcn-directo-canal-13-copa-sudamericana-2019-minuto-minuto-nndc-116298","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce468ae0ffbc.jpeg"},{"id":116119,"title":"Royal Pari vs. Macar\u00e1 EN VIVO: ahora juegan por ida de fase 2 de Copa Sudamericana 2019 | DirecTV","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/royal-pari-vs-macara-vivo-online-directo-directv-sports-bein-sports-fase-2-ronda-ida-copa-sudamericana-2019-bolivia-venezuela-bo-vn-nndc-116119","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce40aa19597d.jpeg"},{"id":116317,"title":"Twitch | Algunos streamers cobran hasta US$ 10.000 por hora patrocinada","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/twitch-streamers-cobran-us-10-000-hora-patrocinada-116317","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce473b4be0ef.jpeg"},{"id":116316,"title":"Fixture completo de Paraguay en la Copa Am\u00e9rica 2019: fecha y horarios de todos los partidos","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/seleccion-paraguaya-fixture-completo-copa-america-2019-fecha-horarios-canales-partidos-ver-futbol-canales-television-gratis-online-paraguay-nnda-nnrt-116316","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce472cbc0560.jpeg"},{"id":116307,"title":"\u00a1Pens\u00e1, Real Madrid! Los 'blancos' se quedan sin Exequiel Palacios, que se marcha a la Premier League","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-queda-exequiel-palacios-arsenal-entro-puja-volante-river-plate-fichajes-116307","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce473368481d.jpeg"},{"id":116308,"title":"Harto billete: Conte le gan\u00f3 batalla legal al Chelsea y le tendr\u00e1n que pagar esta millonada","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/chelsea-antonio-conte-le-gano-batalla-legal-blues-le-tendran-pagar-millonada-116308","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce4728185b1b.jpeg"},{"id":116315,"title":"Half Life 2 | Los creadores de World War Z contactaron con Valve para intentar desarrollar un remake","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/half-life-2-creadores-world-war-z-contactaron-valve-desarrollar-remake-116315","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce46ef834c68.jpeg"},{"id":116314,"title":"FIFA 19 publica el Equipo de la Temporada (TOTS) de la Liga Saud\u00ed en Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-publica-equipo-temporada-tots-liga-saudi-ultimate-team-116314","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce471b4ab9da.jpeg"},{"id":116304,"title":"\u00a115 a\u00f1os despu\u00e9s! Robben podr\u00eda volver a jugar en club 'Top' de Holanda tras dejar el Bayern Munich","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/fichajes-2019-robben-volver-psv-eindhoven-15-anos-despues-confirmar-salida-bayern-munich-noticias-rumores-116304","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce46bdab7390.jpeg"},{"id":116312,"title":"Fixture completo de Argentina en la Copa Am\u00e9rica 2019: fecha y horarios de todos los partidos","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/seleccion-argentina-fixture-completo-copa-america-2019-fecha-horarios-canales-partidos-ver-futbol-gratis-online-argentina-nnda-nnrt-116312","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce46dd8ed3fe.jpeg"},{"id":116112,"title":"River Plate vs Col\u00f3n EN VIVO: chocan por 16avos de final de Copa Sudamericana | DirecTV Sports","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/river-plate-vs-colon-santa-fe-vivo-directv-sports-directo-online-tyc-sports-segunda-ronda-ida-copa-sudamericana-2019-canal-10-nndc-116112","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce40c2ad6e7e.jpeg"}]