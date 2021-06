La alianza entre PC y PlayStation es más que conocida. Hace unas semanas, Sony abrió el portal de PlayStation en la plataforma Steam; allí compartirán los juegos que ya se han lanzado con anterioridad en consolas PS4 y PS5.

Pese a esto, Hermen Hulst, presidente de PlayStation Studios, aclaró que todavía sus planes para llegar a PC están iniciando. Se centrarán en el lanzamiento de juegos en sus consolas y no se realizarán ventas en simultaneo en ambas plataformas.

“Aún estamos en los primeros momentos de nuestros planes para PC. Horizon: Zero Dawn ha sido muy exitoso. Creo que muestra que hay un apetito de los jugadores fuera del ecosistema PlayStation en experimentar el catálogo increíble de juegos que los aficionados a PlayStation han disfrutado durante años”, detalla.

“Pero quiero empatizar que PlayStation continuará siendo el mejor lugar para jugar nuestros títulos de PlayStation Studios en el lanzamiento. Pero valoramos a los jugadores de PC y continuaremos estudiando los momentos correctos para lanzar cada juego”, finaliza en la entrevista.

Pone como ejemplo a Days Gone, el título que llegó a PC dos años después de su lanzamiento en PS4. “Queremos alcanzar nuevos jugadores que aún no han experimentado las historias, personajes y mundos geniales que hemos creado”, comentó.

PlayStation Plus: juegos gratis de junio 2021 para PS4 y PS5

¿Buscas algo para jugar durante las vacaciones de medio año? Pues Sony tiene una lista de títulos gratuitos que ya puedes adquirir gracias a la suscripción PlayStation Plus. Conoce aquí los títulos gratis de junio 2021 en PS4 y PS5.

Los rumores eran ciertos. Hace unos días atrás, advertíamos que Star Wars: Squadrons sería uno de los títulos gratuitos de PS Plus en junio. Este título estará disponible desde el 1 de este mes hasta el 5 de julio.

“Abróchate el cinturón, toma el control de Cazas Estelares como el X-wing o el Caza TIE y siente la adrenalina de los combates espaciales estratégicos en primera persona en modo multijugador de 5 contra 5 junto a tu escuadrón.”, detalla EA sobre el título de Star Wars.

Operation Tango es otro de los juegos gratuitos de PS Plus en este mes. Podrás descargarlo en PS5 también hasta el 5 de julio.

“La tan esperada aventura cooperativa de espías llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 con el juego cruzado totalmente habilitado. Ya sea que elija Agente o Hacker, usted y un amigo pueden unir fuerzas para completar misiones en todo el mundo. ¡Se necesitan dos para bailar un tango!”.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown también se puede descargar hoy. Es compatible con PS4 y PS5 y se trata de un clásico juego de peleas de SEGA con gráficos mejorados (aprovechando la potencia de la PS4).

Y no podía cerrar la lista de juegos gratuitos de PS Plus de junio sin un título familiar: Waves Out!.

“Juega con Magnetin, un pequeño pero intrépido personaje con poderes magnéticos y descubre los secretos de los diferentes mundos que componen el juego. También puedes enfrentarte a otra persona en el modo 1v1 para mostrar tus habilidades o incluso en el survival para poner tu técnica al límite.”, detalla PlayStation.