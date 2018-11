Esta es tu oportunidad para conseguir los juegos clásicos de la PlayStation 4. Sony ha dado luz verde a un proyecto que busca poner 20 juegos de la consola con grandes ofertas. Este es el traíler de PlayStation Hit.

Al igual que las consolas pasadas, PS1, 2 y 3, se ha lanzado un programa de ' Greatest Hits'. Los juegos los reconocerás en la PS4 con una barra roja y por supuesto con los descuentos respectivos. Para Estados Unidos estarán a 19,99 dólares, mientras que Europa pagará 19.99 euros.

PlayStation PlayStation Hits: Sony presentó los clásicos de la PS4 con un gran descuento. (Foto: Sony)

Entre los títulos más relevantes que se han anunciado están The Last of Us, Uncharted 4, Bloodborne, Ratchet & Clank, Until Dawn, Infamous Second Son, entre otros. Si no jugaste alguno de estos clásicos de PS4 puedes aprovechar la oferta.

Se espera que el catálogo de 20 juegos crezca con el tiempo, al igual como sucedió con las consolas de viejas generaciones. Curiosamente, el anuncio de PlayStation Hits parece anunciar la muerte de la PS4 , ya que las mentadas ofertas llegan siempre en el cambio generacional.