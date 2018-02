PlayStation Now es la nueva apuesta de Sony. El sistema permite hacer stream de varios videojuegos de la empresa a diferentes aparatos compatibles como PC, tablets o laptops. Solo se necesita una conexión estable de Internet.

¿Cómo funciona PlayStation Now?

Para ingresar al sistema dePlayStation Now es necesario suscribirse por solo 13 dólares, si todavía no estás seguro de hacerlo puedes realizar una prueba gratuita por siete días. Tendrás disponible más de 450 juegos de PS3 y PS4 para jugar en casi cualquier plataforma que tenga soporte con el sistema. Para más información ingresar al siguiente enlace.

Estos son los nuevos juegos para febrero:



​-Anomaly 2

-Backgammon Blitz

-Bombing Busters

-DiRT Rally

-Disgaea 5: Alliance of Vengeance

-Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

-Gal*Gun: Double Peace

-Grand Kingdom

-NBA 2K16

-Professional Farmer 2017

-Yakuza 4

-Yakuza 5



Además se confirmó que cuatro juegos de PS3 serán reemplazados por su versión de la PS4, los elegidos son los siguientes:



-Brothers: A Tale of Two Sons

-Guilty Gear Xrd Sign

-Motorcycle Club

-Payday 2: Crimewave Edition



Todos los juegos que nosotros pidamos se almacenarán en la nube y no en el almacenamiento de la consola o el aparato que usemos. Esto lo hace muy versátil y atractivo para los usuarios de PlayStation 4. Actualmente no se encuentra disponible en Perú pero se espera que el programa se expanda a todo el mundo.