Kratos volverá a tener una segunda oportunidad para ser un padre ejemplar con God of War , la nueva entrega de PlayStation para su consola de última generación, la PS4 , que agregará un personaje nuevo a la historia del guerrero: su hijo Atreus.



​El juego se lanzará el próximo 20 de abril y los fans no pueden esperar para tener esta nueva entrega en sus manos. Por ello, PlayStation ha estrenado un nuevo video del videojuego, con Kratos enseñando a su hijo el camino correcto del guerrero.



"​Mi hijo, nosotros no luchamos porque el mundo nos hace pelear" le dice Kratos a Atreus. "Nosotros luchamos por un propósito mayor. No importa la oscuridad, nada se interpondrá en nuestro camino."

Atreus el hijo de Kratos (Foto: PlayStation)

Poco después de lanzado este comercial de TV, PlayStation publicó 15 minutos de gameplay de God of War , donde vemos cómo será la lucha de Kratos y Atreus, colaborando para destruir a todos los enemigos que se interponen en su camino.