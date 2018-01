Al parecer la última actualización de PlayStation no le ha hecho bien al servicio de PlayStation Network. Varios usuarios han reportado problemas de conexión en lo servicios sociales y "gaming". Según la web oficial, el problema está afectando tanto a PS4 y PS3.

Lo que ha desconcertado a los jugadores de la consola de PlayStation es que no afecta a todos los usuarios. Pero aquellos que han reportado el caso, coincidieron en que las funciones de "feed de actividad", lanzar algunos juegos en específico y aplicaciones son las afectadas.

Sony solo ha publicado un mensaje en el que se lee "“Es posible que tengas algunas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones o características online, Nuestros ingenieros están trabajando para resolver este problema lo más pronto posible”.

No hay mayor comunicación de parte de la empresa con respecto a la identificación concreta de la problemática. Sin embargo, no se han visto afectadas otras funciones como la administración de la cuenta, y los servicios PlayStation Now, Video, Vue, Store y Music.