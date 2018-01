A través de sus redes sociales, Paul George, el famoso jugador de la NBA en el Oklahoma City Thunder, ha anunciado unas increíbles zapatillas temáticas de PlayStation , en colaboración con Nike y Sony.



Se trata de las ​Nike PG-2 PlayStation Colorway, un par de zapatillas deportivas que serán un modelo exclusivo por poco tiempo. En ellas, podemos observar diferentes elementos de PlayStation, como se pueden observar en las fotos y el video publicado.

"Si me preguntas cuál es mi mejor recuerdo con PlayStation, te diría que fue cuando mi padre me compró un PlayStation 2 por navidad," comenta George en el anuncio oficial , "desde niño, siempre hice bocetos de cómo me hubiera gustado que luzcan las zapatillas Nike. Ahora tengo la oportunidad de hacer algo muy especial y personal para mi con mis dos marcas favoritas"



Estas zapatillas saldrán al mercado desde el 10 de febrero del 2018. De momento, no se ha confirmado fecha ni si este lanzamiento será mundial o sólo para Estados Unidos, Europa o algún otro continente. Lo que sí se sabe, es que será una edición limitada, por lo que estén atentos en la App oficial de Nike para ser notificados cuando se lance oficialmente.​