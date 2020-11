2020 va llegando a su fin pero aun tenemos muchos títulos por jugar. PlayStation anunció por fin los nuevos juegos gratuitos que podremos descargar en diciembre a través de la suscripción mensual de PlayStation Plus.

A diferencia de los otros meses, Sony te permitirá descargar los juegos de diciembre desde el primer día del mes. A su vez, los juegos de esta tanda de PS Plus estarán disponibles hasta el 4 de enero.

El primero es Worms Rumble. Se trata de un frenético juego de hasta 32 jugadores en donde solo uno sobrevivirá en la arena.

“¡Team17 presenta Worms Rumble, la nueva entrega de la franquicia Worms de larga duración! ¡Presentamos una extravagancia multiplataforma para 32 jugadores, en tiempo real, basada en la arena que le da un nuevo giro a tus invertebrados belicistas favoritos! Próximamente a finales de 2020 para PS4 y PS5. Estas listo para”, se lee en la descripción.

Just Cause 4 también es otro de los juegos que podrás descargar en PS Plus. El título de acción y aventura de Avalanche Studios te permite explorar el enorme mundo abierto y utilizar todas tus herramientas para una experiencia sandbox.

“Sumérgete en una experiencia de sandbox de mundo abierto llena de acción y causa el caos con una amplia selección de armas, vehículos y equipo mientras Rico Rodríguez se lanza en paracaídas hacia los climas exóticos de América del Sur. Explora el remoto país sudamericano de Solís, 1024 kilómetros cuadrados de exóticos parques infantiles, desde la selva tropical hasta el desierto y los picos nevados de las montañas, lleno de conflictos, secretos y peligros incalculables.”

Finalmente, Sony comparte el juego Rocket Arena. Se trata de un shooter con campeones. Junta a dos amigos para estos frenéticos combates 3 vs 3.

“Los cohetes gobiernan todo en este explosivo juego de disparos en línea 3v3 en el que nunca estarás fuera de la acción. Prueba una lista de héroes fantásticos con cohetes y habilidades distintivas para dominar la arena. Aprenda a cronometrar sus esquivas, lidere a sus objetivos y descubra nuevas estrategias basadas en su escuadrón y pruebe elementos del juego como Rocket Magnet, Trip Mine y Speed Boost para cambiar el curso del combate.”