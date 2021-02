Los gamers están a la espera de que se revelen los juegos que podrán descargar de forma gratuita en su nueva consola PS5. Sony todavía se mantiene en silencio con respecto a la lista de títulos de PlayStation Plus.

Por supuesto, las filtraciones no se hicieron esperar. En febrero, los gamers pudieron descargar Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition y Concrete Genie, y para marzo los rumores indican que serán títulos mucho más populares.

“Shpeshal Ed” a través del podcast XboxEra explica que el gran juego que se podrá descargar en marzo 2021 a través de PS Plus será Final Fantasy 7 Remake.

“Si aún no has comprado Final Fantasy 7 Remake, asegúrate de estar suscrito a PlayStation Plus para marzo”, escribió el insider.

Lamentablemente, no se ha publicado los nombres de los demás juegos que estarán disponibles en PlayStation Plus. Habrá que esperar unos días más, debido a que actualmente la empresa se centra en su directo State of Play.

State of Play EN VIVO: hora y dónde ver el evento de PlayStation

La consola PlayStation 5 será protagonista del siguiente gran evento de Sony. La compañía anunció el evento online State of Play para el 25 de febrero. Te contamos dónde y a qué hora verlo para estar al tanto de todas las novedades.

En esta ocasión, el State of Play tendrá una duración de 30 minutos y ofrecerá nuevos detalles sobre los videojuegos que llegarán a la nueva consola PS5 y su antecesora PlayStation 4. El directo se emitirá tanto a través del canal de Twitch de PlayStation como en el canal de YouTube. También podrás verlo a través de esta publicación de Depor Play.

El anuncio hecho a través del blog oficial precisa que “no habrá ninguna actualización sobre hardware de PlayStation en este episodio”. El State of Play, por lo tanto, se centrará en los títulos más importantes de la PS5 y PS4 para el 2021.

La fecha ha sido establecida para el 25 de febrero a las 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Perú, Colombia, Ecuador, México - 5:00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela - 6:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay - 7:00 p.m.

España - 11:00 p.m.