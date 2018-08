PlayStation Plus presenta los juegos disponibles para el mes de agosto

Normalmente PlayStation realiza el anuncio una semana antes de finalizado el mes, esta vez se atrasaron hasta el día uno de agosto para la presentación oficial. Conoce aquí los juegos de descarga libre en PlayStation Plus.

Desde el martes 7 de agosto se habilitarán los diferentes títulos para las plataformas de PlayStation 3 y 4. De los juegos de la siguiente lista, quizás los más relevantes para los usuarios son Mafia III Demo, Day by Daylighty Here They Lie.

Mafia III (PS4)

Dead by Daylight (PS4)

Knowledge is Power (PS Plus Bonus)

Here They Lie (PS Plus Bonus)

Bound by Flame (PS3)

Serious Sam 3: BFE (PS3)

Draw Slasher (PS Vita)

Space Hulk (PS Vita)



Te recordamos que si cuentas con la suscripción de PlayStation Plus tendrás la opción de jugar de forma online, además de diferentes ofertas exclusivas en la PS Store.



Juegos que dejarán estarán disponibles en PlayStation Plus:



Absolver (PS4)

Heavy Rain (PS4)

Rayman 3 HD (PS3)

Extreme Exorcism (PS3)

Space Overlords (PS Vita + PS4)

Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS Vita)