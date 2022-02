¿Tu biblioteca de juegos de PlayStation está vacía? Pues quizás te interese ser parte de la suscripción de pago PS Plus. A través de este sistema, Sony da ciertos beneficios a todos los usuarios.

Por ejemplo, puedes acceder a una larga lista de ofertas especiales, obtener acceso a los servidos de juegos online y también reclamar títulos cada mes. Esta última opción es quizás la más atractiva para la comunidad.

Tan solo con mantener tu cuenta activa, podrás mantener en tu biblioteca los diferentes juegos que reclamaste en meses pasados, descargarlos y ejecutarlos cuando desees.

“Expande tu colección de juegos con nuevos juegos para PS4 cada mes, así como títulos de PS5 que se añaden con regularidad. Puedes jugar todos los juegos mensuales de PlayStation Plus en PS5. Son tuyos mientras sigas siendo miembro”, detalla la web oficial de PS Plus.

Juegos gratuitos de PS Plus en marzo de 2022

Ark: Survival Evolved

Como un hombre o una mujer varado desnudo, congelado y hambriento en las costas de una isla misteriosa llamada ARK, usa tu habilidad y astucia para matar o domar y montar los dinosaurios leviatán y otras criaturas primitivas que deambulan por la tierra. Caza, cosecha recursos, crea artículos, cultiva, investiga tecnologías y construye refugios para resistir los elementos, mientras te unes o atacas a cientos de otros jugadores para sobrevivir, dominar... ¡y escapar!

Team Sonic Racing

Team Sonic Racing combina lo mejor de los juegos para recreativas y los juegos de carreras competitivos y te permite enfrentarte a tus amigos en espectaculares carreras multijugador.

Ghostrunner

Ghostrunner ofrece una experiencia única para un solo jugador con combates trepidantes y violentos, además de una ambientación que combina la ciencia ficción con temas postapocalípticos. Descubre la historia de un mundo que ha llegado a su fin y cuyos habitantes luchan por sobrevivir.

Ghost of Tsushima: Legends

Ghost of Tsushima: Legends es una nueva experiencia multijugador cooperativa online inspirada en las leyendas y la mitología japonesas. Elige una de entre cuatro clases (samurái, cazador, ronin y asesino) y juega con amigos o a través del emparejamiento en línea en una serie de misiones con historia para dos jugadores o en misiones de supervivencia con oleadas de enemigos para cuatro jugadores. Ghost of Tsushima: Legends estará disponible como descarga gratuita para los propietarios de Ghost of Tsushima.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.