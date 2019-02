PlayStation Plus podría regalar estos juegos para todos sus suscriptores en marzo 2019

Nos encontramos a pocos días para que Sony oficialice los títulos que regalará a los suscriptores al servicio de PlayStation Plus durante el mes de marzo. Como suele ser habitual, los juegos se darán a conocer el último miércoles del mes por lo que tendremos que esperar hasta el próximo día 27 para conocer las sorpresas que la compañía nipona tiene preparadas para sus fieles seguidores. Como suele ser habitual, la red se llena de predicciones entorno a los posibles títulos que podremos encontrar el próximo mes.



Uno de los juegos mas esperados por muchos foros, sobre todo en el más conocido de Reddit, es ni más ni menos que Tom Clancy’s The Division, la primera entrega de la marca de Ubisoft podría ser uno de los juegos destacados del mes al encontrarse próxima la llegada de The Division 2 para el próximo 15 de marzo. Siguiendo el mismo argumento, pronto tendremos a la venta el esperado Sekiro: Shadow Die Twice por lo que no sería descartable que podamos disfrutar de alguno de los títulos de la saga Dark Souls aunque no debemos olvidar que hace unos meses los usuarios de PS Plus pudieron disfrutar del legendario Bloodborne.



Por otro lado, también se ha esperado con fuerza la posibilidad de disfrutar de alguna entrega de Tomb Raider pues el primero se encuentra a precio muy económico en la tienda digital. Otro de los juegos que tampoco deberíamos descartar es God Eater 2 que ya ha estado gratuito en la región asiática y tras el reciente lanzamiento de God Eater 3 lo eleva a la categoría de candidato. Siguiendo esta misma línea de teorías nos encontramos ante la posibilidad de Mass Effect: Andromeda, la última obra de BioWare tampoco sería descartable debido al próximo lanzamiento de Anthem.



Por último y no menos importante, nos quedan dos joyas como los que nos proponen los compañeros de Twinfinite con las posibilidad de uno de los mejores indies del mercado, Undertale. Mientras que, otro de los juegos que sin lugar a duda daría un incentivo al servicio sería The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition). Por su lado, los compañeros de VGR son menos ambiciosos y nos proponen un mes con Genji: Days of the Blade, Earth Defense Force 2025, The Walking Dead: A New Frontier y Fez. Sin embargo, desde Playstation-News nos ofrecen unos títulos bastante interesantes como: Killzone Shadow Fall, Unravel y Dark Souls II: Scholar of the First Sin.