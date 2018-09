Octubre ya está cerca con varios videojuegos gratis debajo de brazo. El servicio PlayStation Plus anunció los títulos gratis que podrás descargar para sus diferentes consolas.



Tanto la PS4 , PS3 y PlayStation Vita traen juegos interesantes que los gamers deberán considerar para disfrutar los ratos libres. El juego que más llama la atención es Friday the 13th: The Game, un survival horror multijugador donde puedes ser Jason o alguna de sus víctimas.



Aquí la relación de juegos gratis de PlayStation Plus para octubre.



PlayStation 4

Friday the 13th: The Game

Laser League



PlayStation 3

Master Reboot

The Bridge (disponible también en PS4 y Vita)



PlayStation Vita

Rocketbirds 2: Evolution (disponible también en PS4)

2064 Read Only Memories (disponible también en PS4)