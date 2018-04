En Londres se llevó a cabo la PSVR Spring Showcase, aquí se presentaron los próximos juegos que saldrán a la venta para los periféricos de realidad virtual de PlayStation. Los géneros de las siguientes entregas son muy variadas, van desde simulación, disparos hasta carreras.

Sony es una de la empresas que más invierten en esta nueva tecnología. En la E3 del año pasado se mostraron varios juegos en los que trabajan y ahora quieren expandir su mercado con una reducción del precio de los periféricos y nuevos juegos.

El primero presentado para PlayStation VR es Salary Man Escape. Esta es una entrega de puzles en la que deberemos llevar el empleado a la puerta de huida de su trabajo.

Este es más reciente de todos. Track Lab VR es desarrollado por la misma empresa y combina puzles con la creación y edición de pistas de sonido.

The Persistence es un juego en primera persona tipo 'roguelike' de terror y ciencia ficción. Además de sobrevivir, tendremos que salvar la misión inicial a la que se nos asignó.

Star Child es una entrega muy misteriosa, en la que no se ha presentado a profundidad la jugabilidad desde el pasado E3 del 2017. Encarnaremos a una mujer llamada Spectra y enfrentaremos diferentes peligros.

Dark Eclipse le pondrá la cuota de estrategia a los juegos de PlayStation VR. Se trata de un MOBA que adapta de la mejor manera el manejo de un personaje en un mapa tipo League of Legends o Dota 2.

Firewall Zero Hour es un shooter táctico similar a Rainbow Six Siege. Tendrá múltiples modalidades de juego, siendo el más común el de asalto de 4 vs 4.

Por otra parte, Blood & Truth nos presenta una historia similar a la de The London Heist. Será un shooter de acción y sigilo que nos ofrece múltiples acciones como armar y desarmar bombas, abrir cajas fuertes y más.

Smash Hit Plunder le dará un toque más fantástico e infantil a PlayStation VR. Tendremos el rol de un mago que acaba de heredar un castillo pero nos sorprenderemos cuando descubramos que anda embrujado.

Llega también a PlayStation un 'Tower Defense'. Animal Force adapta su jugabilidad para la realidad virtual y defenderemos nuestro planeta de la invasión de los extraterrestres.

El último de la lista es WipEout VR, un frenético juego de carreras futuristas. El juego tiene una versión normal y pronto llegará a la realidad virtual. Deberemos acostumbrarnos al vértigo de la velocidad o de lo contrario este juego no será para nosotros.