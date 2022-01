¿Ya eres parte del programa PlayStation Plus? Sony introdujo este sistema para que sus gamers puedan acceder a los servicios online. Títulos como Fortnite o Call of Duty War Zone no funcionan sin PlayStation Plus.

Pero no es lo único que ofrece la suscripción, sino que también tendrás acceso a ofertas en la tienda virtual PS Store. Finalmente, cada mes, Sony habilita la descarga de juegos gratuitos que se mantendrán en tu cuenta siempre y cuando la suscripción esté activa.

Deep Rock: Galactic, DiRT 5 y Persona 5: Strikers son los tres títulos gratuitos que podrás descargar hasta el 1 de febrero en tu consola PS4 o PS5. En esa fecha, se volverá a modificar la rotación de juegos.

A falta de una semana para que finalice el primer mes de 2022, ya hay rumores acerca de los siguientes títulos gratuitos en PS Plus. Cabe resaltar que solo son rumores y filtraciones, se conocerá más al respecto a finales de enero.

Life is Strange Remastered Collection: “es una aventura gráfica por episodios al estilo de los juegos de Telltale Games, realizada por los creadores de Remember Me. En ella controlamos a Max, una chica que vuelve a su pueblo natal tras varios años estudiando fuera. Max cuenta con el poder de rebobinar el tiempo, por lo que usándolo podremos saber qué cosas han cambiado en su ausencia y resolver algunos misterios”, describe el medio Vandal.com.

Shadow Warrior 2: “es la increíble evolución del peculiar shooter en primera persona de Flying Wild Hog en la que seguimos las nuevas desventuras del exshogun corporativo Lo Wang”.

Nioh 2: “vive la emoción de enfrentarte a hordas de temibles yokai en este brutal RPG de acción masocore. Crea a tu protagonista original y emprende una aventura a través de devastados paisajes del Japón del período de Sengoku”.

