Normalmente, PlayStation espera a tener el producto terminado para compartir imágenes y videos; así fue con la presentación de la consola PS5, la cual se hizo esperar más de la cuenta. Sin embargo, en el más reciente Showcase de la compañía, se anunció un accesorio de para la PS5 que todavía no tiene nombre, solo se le llama Proyect Q.

Se trata de un mando que mantiene los controladores del Dual Sense, pero con una enorme pantalla en el medio, la cual podría proyectar cualquier juego que corra en tu consola. Mucho se ha especulado acerca de que podría ser un competidor de la Nintendo Switch, a lo que Sony respondió tajantemente que no era una consola portátil.

Solo es un mando especial que utilizará un monitor integrado para que puedas jugar de forma remota pero siempre conectado a tu PS5. En otras palabras, puedes encender tu consola e ir a otra habitación para seguir con tus sesiones de juego.

¿Cómo funciona el mando Project Q?

Recientemente en Reddit y Twitter comenzaron a circular videos y fotos de este mando en funcionamiento. El usuario @Zuby_Tech afirma tener en sus manos el popular accesorio de la consola, pero no se trataba solo de una maqueta, también lo mostró en funcionamiento.

Cuenta con un extraño sistema operativo con diferentes aplicaciones y una interfaz que posiblemente no sea el diseño final. A su vez, para mostrar de que se trataba de un producto real, comenzó a destripar el aparato parte por parte.

Contaría con un chip QualComm y un sistema operativo Android. Como se puede ver en las siguientes imágenes, es básicamente un mando DualSense partido en dos con gran espacio interior para colocar el hardware, y en la parte del frente habrá una pantalla de tablet.

Tras estas revelaciones, llegaron muchas más dudas con respecto al funcionamiento, el sistema operativo, el cual debería emular al que tenemos en la consola PS5, y también al tamaño de la batería, si dará 4 o más horas de sesiones de juego.

Por el momento, Sony no se ha pronunciado al respecto y parece que hasta que el producto no tenga nombre, no sabremos más acerca de él.

