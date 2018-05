Se acerca el fin de mes y PlayStation ya tiene listos los juegos de la suscripción Plus . Si todavía no has descargados los juegos de mayo aquí te dejamos la lista:



- Beyond: Two Souls (PS4)

- Rayman Legends (PS4)

- Risen 3: Titan Lords (PS3)

- Eat Them (PS3)

- King Oddball (PS Vita)

- Furmins (PS Vita)

Para el mes de Junio se han seleccionado seis juegos, que incluye las consolas PS4 , PS3 y PS Vita:



- XCOM 2 (PS4)

- Trials Fusion (PS4)

- Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier (PS3)

- Zombie Driver HD Complete Edition (PS3)

- Squares (PS Vita)

- Atomic Ninjas (PS Vita)



Para PlayStation 4 se ha preparado la secuela de XCOM , un juego de estrategia que repite la jugabilidad pero expande más el universo de la saga. Por otro lado, Trials Fusion es un simulador de carreras de vehículos ligeros en los que deberemos mantener el equilibrio si se desea llegar en la primera posición.

En PlayStation 3 , en contraste, contará con Ghost Recon Future Soldier y Zombie Drive HD Complete Edition.

XCOM 2 Tráiler

Trials Fusion Tráiler