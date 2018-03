PlayStation: revelados los juegos gratuitos de PS Plus del mes de marzo 2018

Sony, como prometió hace unos días atrás, reveló los juegos que llegarían PlayStaion Plus en el mes de marzo 2018. Los suscriptores podrán descargar estas entregas durante el transcurso del mes sin pagar.

Ratchet & Clank es uno de los juegos con fecha de lanzamiento más reciente en la lista de PlayStation Plus. El juego es un plataforma en 3D, que representa el renacimiento de la saga para PS4. Otro de los más destacados es Bloodborne, un juego muy complicado que se inspira en entregas como Dark Souls.

Fue desarrollado por From Software exclusivamente para PS4 y ahora llega a PlayStation Plus. Además se han añadido juegos para las consolas PS3 y PS Vita. Estos son todos los juegos preparados para la suscripción de la consola de Sony:



- Bloodborne (PS4)

- Ratchet & Clank (PS4)

- Legend of Kay (PS3)

- Mighty No. 9 (PS3)

- Claire: Extended Cut (PS Vita)

- Bombing Busters (PS Vita)



Los juegos llegarán el seis de marzo, así que los jugadores tendrán hasta esa fecha para descargar los juegos de PlayStation Plus de febrero 2018.