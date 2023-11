De cara al fin de año diversas compañías vienen desarrollando una serie de campañas, y aunque no pertenece al mercado peruano, llama la atención el hecho que Sony Interactive Entertainment ha compartido un nuevo sport comercial para PlayStation 5, esta vez en colaboración con el Real Madrid.

Así es, este nuevo y emotivo comercial se plantea comparando las diversas e intensas emociones que los gamers pueden vivir con las que una noche o partido de fútbol puede ofrecer en el estadio Santiago Bernabéu.

De esta forma, podremos ver imágenes o secuencias de títulos como The Last of Us Part II, Ratchet & Clank: Rift Apart o God of War: Ragnarok, por ejemplo, mientras vemos diversas secuencias del equipo español y su renovado estadio.

Detalles aparte, no podía faltar en este material la nueva estrella del equipo “merengue”, Jude Bellingham, quien cierra el spot comercial con su ya clásica celebración.

Recordamos que está cerca ya de cumplir tres años en todos los mercados en el mundo, y de haber superado las 46 millones de unidades vendidas.

Nuevo comercial de PlayStation 5

