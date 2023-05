Sony prepara una impresionante conferencia en donde se compartirán avances de los juegos que se lanzarán en la segunda mitad de 2023 y en 2024. Al haber salido de la E3, PlayStation dio el salto a la virtualidad en cuanto a sus conferencias, siendo el Showcase la más importante. Según detalló en el blog oficial, este evento se centrará en juegos de PS5 y PS VR2.

El show tendrá una duración de una hora y veremos una avance delante de otro. No solo se han destacado juegos de estudios first party, sino que también habrá empresas desarrolladoras terceras. En el portal web también se mencionó “creaciones nuevas de PlayStation”, aunque se desconoce qué juegos veremos.

Si deseas saber la fecha, hora y dónde ver el PlayStation Showcase 2023, aquí te contamos todos los detalles.

Fecha y hora del PlayStation Showcase 2023

Argentina : 24 de mayo a las 5:00 p.m.

: 24 de mayo a las 5:00 p.m. Bolivia : 24 de mayo a las 4:00 p.m.

: 24 de mayo a las 4:00 p.m. Brasil : 24 de mayo a las 7:00 p.m

: 24 de mayo a las 7:00 p.m Chile : 24 de mayo a las 4:00 p.m.

: 24 de mayo a las 4:00 p.m. Colombia : 24 de mayo a las 3:00 p.m.

: 24 de mayo a las 3:00 p.m. Ecuador : 24 de mayo a las 3:00 p.m.

: 24 de mayo a las 3:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.) : 24 de mayo a las 4:00 p.m.

: 24 de mayo a las 4:00 p.m. México : 24 de mayo a las 3:00 p.m.

: 24 de mayo a las 3:00 p.m. Paraguay : 24 de mayo a las 4:00 p.m.

: 24 de mayo a las 4:00 p.m. Perú : 24 de mayo a las 3:00 p.m.

Uruguay : 24 de mayo a las 5:00 p.m.

: 24 de mayo a las 5:00 p.m. Venezuela : 24 de mayo las 4:00 p.m.

: 24 de mayo las 4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 24 de mayo a la 1:00 p.m.

El showcase de PlayStation se podrá ver a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de PlayStation. Recuerda que hay transmisiones en inglés y con subtítulos al español, te compartimos los enlaces a continuación.

¿Qué juegos veremos en el PlayStation Showcase 2023?

Hay importantes títulos que deberían comenzar a compartir más información, el más sonado en foros especializados en videojuegos es Marvel’s Wolverine.

Tras el éxito de Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Avengers, el título de Miles Morales y el de los Guardianes de la Galaxia, ahora Marvel tiene entre manos un proyecto ambiciosos para volver a contar la historia de Lobezno en Marvel’s Wolverine.

El juego fue presentado en el showcase de 2021 y sería ya hora de conocer la fecha oficial de lanzamiento. En el primer avance solo se ve un bar totalmente devastado por una pelea, mientras que detrás se levanta una persona con un cuchillo listo para atacar a Wolverine.

Otro título pendiente es la segunda parte dela historia de Peter Parker. Este juego contará con la presencia de Miles Morales y deberán enfrentar a una amenaza mayor: Venom. Por lo pronto, solo se sabe que se lanzará en algún momento de 2023 y que será una historia mucho más oscura que las dos primeras entregas.

Sony también podría aprovechar su conferencia para mostrar imágenes de The Last of Us Factions, Final Fantasy VII Rebirth y siempre está en la mesa un nuevo Silent Hill, pero a estas alturas ya es un meme más que un rumor.

