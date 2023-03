Todos los gamers buscan las mejores ofertas de videojuegos para aumentar el tamaño de sus bibliotecas de juegos. Al entrar en la temporada de Pascua, PlayStation ha habilitado una serie de ofertas imperdibles para aquellos que se han comprado una consola PS5 o cuentan todavía con su PS4.

Entre las ofertas se encuentra el aclamado juego de fútbol FIFA 23, que se encuentra actualmente a 17,99 dólares: es el último juego de la popular serie de simulación de fútbol, que cuenta con un juego fluido y realista, así como una amplia gama de modos para un solo jugador y multijugador. Los jugadores pueden experimentar los desafíos y emociones del fútbol profesional y competir contra otros jugadores de todo el mundo.

Otro de los juegos destacados de esta tanda de descuentos es The Last of Us Part I. Si no te convenció la versión de PC que se acaba de lanzar, quizás te interese adquirir el título a precio reducido en PS4.

Mejores descuentos en las ofertas de Pascua

Destiny 2: Eclipse (33,49 dólares): esta es la última expansión del juego de disparos en primera persona Destiny 2, que ofrece una emocionante campaña de historia y misiones desafiantes para un solo jugador, así como un modo multijugador en línea en el que los jugadores pueden unirse a otros para explorar planetas y enfrentarse a enemigos poderosos.

Gotham Knights (27,99 dólares): Este es un juego de acción y aventuras basado en la famosa serie de cómics de Batman. Los jugadores pueden asumir el papel de varios personajes, incluidos Batgirl, Robin, Nightwing y Red Hood, y luchar contra los villanos más peligrosos de Gotham City mientras intentan salvar la ciudad de la destrucción.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (19,99 dólares): juego de acción y aventuras en el que los jugadores asumen el papel del joven superhéroe Miles Morales mientras luchan contra los villanos de Nueva York y protegen a la ciudad de una peligrosa amenaza.

GTA V Edición Premium (19,79 dólares)

Stray (23,99 dólares)

Dying Light 2 Stay Human (29,99 dólares)

Sifu (23,99 dólares)

Far Cry 6 (14,99 dólares)

