The Last of Us Part II obtuvo calificaciones mixtas cuando salió al mercado. Nunca faltan los que piden un cambio radical a la trama, y lo cierto es que la desarrolladora Naughty Dog tuvo un plan para hacer que el final sea más oscuro y desolador.

ALERTA DE SPOILER

La historia del nuevo The Last of Us tiene como protagonistas a Ellie y Abby, quienes perdieron a sus padres (o figura paterna), por lo que buscan vengarse de los asesinos.

Ellie es la más brutal. Su búsqueda de justicia la llevó a asesinar e incluso torturar a sus víctimas sin un ápice de remordimiento.

No es hasta el final cuando Ellie recapacita de toda la sangre derramada y decide perdonarle la vida a Abby. Esto último es lo que precisamente Naughty Dog iba a cambiar al inicio del proyecto.

“Planteamos muchas versiones de cómo luciría el último acto del juego, pero el momento final siempre era el mismo: Ellie mataría a Abby. Sin embargo, aproximadamente a la mitad del desarrollo del juego, decidimo cambiarlo y que Ellie dejara ir a Abby en el último momento, para ilustrar que alguna pequeña parte de la vieja Ellie, esa Ellie con humanidad que fue impactada por Joel, todavía existe dentro de este personaje que ha sido superada por su búsqueda de venganza”, revelaron Neil Druckman y Halley Gross, director del juego y directora narrativa de The Last of Us Part 2.

El final de The Last of Us Part 2 hace pensar que Ellie podría iniciar una nueva aventura para redimirse de todos los crímenes cometidos. Será cuestión de esperar si la historia se extenderá en una tercera entrega.

PS5 | Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es uno de los juegos más esperados para PS5. Las expectativas son altas e Insomniac Games sabe cómo alimentar la curiosidad de los jugadores. La desarrolladora anunció que el título tendrá una resolución de 4K y 60 FPS.

El anuncio de Insomiac fue hecha en Twitter. “Pasea por la ciudad como nunca antes en PS5 con un modo opcional de rendimiento 4K / 60 FPS”, reza el tuit.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continuará en PS5 la historia del DLC The City That Never Sleeps, durante el cual Miles Morales es mordido por una araña genéticamente mejorada y adquiere poderes similares a los de Peter Parker.