Poké Ball Plus, el nuevo periférico de Nintendo que servirá para los Pokémon Let's Go y Pokémon GO

Los gamers de la Nintendo Switch estaban con la expectativa de un nuevo juego de Pokémon . Felizmente la firma nipona les ha dado el gusto con la presentación oficial de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee . A esto se suma un nuevo periférico: la Poké Ball Plus .



Los Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee hacen de spin-off de la serie principal, algo así como un remake del primer juego que se desarrolla en la región de Kanto.



Lo que sí ha llamado la atención es el Poké Ball Plus , porque este accesorio sirve como mando principal en el juego de Switch y como accesorio en Pokémon Go .



En la Nintendo Switch , el Poké Ball Plus hace de joystick para controlar el personaje y como "pokebola" para transportar nuestras criaturas.



En Pokémon Go , en cambio, funcionará como acelerómetro y accesorio enlazado al smartphone para no estar obligados a observar la pantalla durante el juego.



La fecha de lanzamiento de Poké Ball Plus será el próximo 16 de noviembre.