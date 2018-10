Niantic anunció en su página oficial que Pokémon GO contará con Sincroaventura, una nueva función que permite al entrenador registrar las distancias recorridos sin tener abierta la app. Esto facilita el trabajo de ganar Caramelos y eclosionar Huevos sin tener el smartphone a la mano todo el rato.



La Sincroaventura de Pokemon GO ofrecerá un resumen semanal donde podrás ver la Incubadora y el progreso de los Caramelos, así como importantes estadísticas de actividad. También se accederá a las estadísticas del entrenador en los últimos siete días.



Ten en cuenta que puedes activar el Sincroaventura de Pokémon GO en cualquier momento. La app se conectará con los servicios de Salud, en caso de un dispositivo Apple, y de Google Fit para quienes llevan un Android.



Pokémon GO es un videojuego gratuito para Android e iOS. La dinámica consiste en capturar criaturas mientras caminas por la ciudad mediante la tecnología de Realidad Aumentada.