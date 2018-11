Pokémon GO: ¿Cómo activar la Sincroaventura? Aquí te explicamos qué debes hacer [GUÍA]

Pokémon GO trae nuevas funciones para hacer la vida más sencilla a los entrenadores. La novedad ahora es la Sincroaventura, una manera de registrar tu distancia recorrida para ganar Caramelos y eclosionar Huevos sin necesidad de abrir la app.



¿Ya lo tienes activado? Aquí te explicamos paso a paso qué debes hacer para utilizar esta interesante función que hace de Pokémon GO una app que opera en segundo plano mientras realizas tus movimientos cotidianos en el día.



Como principal novedad del Pokémon GO, el usuario recibirá informes semanales del progreso de su actividad física, así como recompensas por lograr hitos cada semana.



Para activar la Sincroaventura de Pokémon GO necesitarás tener instalado en tu teléfono Google Fit , una app dedicada a contar y registrar tus pasos para trasladar esa información al juego de Niantic.



Una vez instalado, deberás activar los permisos de ubicación y conectarse a Google Fit. Allí selección a Pokémon GO en el Menú Principal, luego a Ajustes y finalmente en Sincroaventura. Aquí recién el juego te pedirá permiso para acceder a los datos de Google Fit.



Para desactivar esta función, tan solo debes volver a la página de ajustes y desmarcar la opción Sincroaventura. ¿Ya estás listo para ganar distancia?

